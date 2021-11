Platon: Der Fotograf, der die Seele einfängt

Die große Kunst der Reduktion

Den Großteil seines Erwachsenenlebens verbrachte Platon dann in der Dunkelkammer, um diese einprägsame visuelle Sprache aus der Kindheit umzusetzen. Man sieht alles, was nötig ist, alles Überflüssige fehlt. In Platons Fotografie geht es um Reduktion auf das Wesentliche. In den letzten 20 Jahren hat er die wichtigsten Menschen der Welt fotografiert. Charakteristisch für seine Fotografien sind die Belichtung, die Betonung der Augen und die speziellen Kameraperspektiven, wie Frosch- oder Zentralperspektive. Aber er stellt auch die Hände oder übertriebene Posen der Person in den Mittelpunkt. Seine unverwechselbaren Fotos sind im Endresultat immer ein Blickfang.