Großbrand bei Entsorgung Höller in St. Johann

Am späten Mittwochabend kam es bei der Entsorgungsfirma Höller in St. Johann im Pongau zu einem Großbrand. Die Feuerwehr gab Alarmstufe vier plus aus und aktivierte zahlreiche Einsatzkräfte. Sieben Pongauer und Tennengauer Feuerwehren standen mit 185 Feuerwehrleuten im Einsatz. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu schaden.