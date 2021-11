Kollision zwischen Klein-Lkw und Pkw: 2 Verletzte

Gegen 9 Uhr wollte der 58-jährige Lenker eines Klein-Lkw mit an der Frontseite angebautem Mähwerk von der Gemeindestraße Sulzweg kommend die Feldbacher Straße B68 in östlicher Richtung überqueren. Dabei dürfte er einen auf der B68 aus Richtung Gleisdorf kommenden Pkw, gelenkt von einem 67-Jährigen aus dem Bezirk Weiz, übersehen haben. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der 67-Jährige und seine 66-jährige Beifahrerin unbestimmten Grades verletzt wurden. Beide Personen wurden vom Rettungsdienst in das LKH Feldbach eingeliefert. Der Lenker des Klein-Lkw blieb unverletzt.