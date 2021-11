Unternehmer trickste mit der Kurzarbeit

„Koste es, was es wolle“: Mit diesen Worten stellte der Finanzminister zum ersten Corona-Lockdown im März 2020 finanzielle Hilfen in Form von Kurzarbeit für alle Unternehmer in Aussicht. Ein Paket-Unternehmer kassierte für einen Teil seiner Mitarbeiter - obwohl voll gearbeitet wurde. Das sei Betrug, urteilte die Richterin und verkündete eine Bewährungs- und Geldstrafe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.