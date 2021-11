Graz wird Vorreiter bei klimaneutralem Treibstoff

Während dieser Tage bei der Weltklimakonferenz in Glasgow viel geredet wird, kommt man in der Steiermark längst ins Tun: Beim Grazer Antriebs-Spezialisten AVL entsteht ab 2022 eine einzigartige Hightech-Anlage, mit der künstlicher Treibstoff hergestellt werden kann. Sogenannte „eFuels“ haben dieselben Eigenschaften wie Diesel oder Benzin - sie können also ohne Umrüstung in herkömmliche Verbrennungsmotoren getankt werden. Hergestellt werden sie aber ohne Erdöl, in einem speziellen Verfahren mithilfe von überschüssigem grünen Strom und CO2 aus der Erdatmosphäre.