Stiftung schreibt 40.000 Euro-Tierschutzpreis aus

Jetzt heißt es: Schnell mitmachen und bewerben, denn die Frist endet am 15. November! Es können sowohl Projekte eingereicht werden, die bereits umgesetzt sind, als auch Vorhaben, die in Zukunft realisiert werden. Mitmachen dürfen alle privaten Personen, Gruppen, Vereine und Institutionen, Tierhaltungsbetriebe und Tierhaltungseinrichtungen, Betriebe, die sich mit Tieren beschäftigen, land-wirtschafte Betriebe, Kindergärten, Schulen sowie Bildungseinrichtungen, die in Bayern und Österreich ansässig sind oder deren Projekte dort umgesetzt werden.