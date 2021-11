„Grüner Platz“ in Tulln nimmt langsam Gestalt an

Platz wird „nicht komplett autofrei“

Bis dahin will sich Bürgermeister Peter Eisenschenk nicht in die Karten blicken lassen. Nur so viel: „Sogar in seiner grünsten Variante, wird der Platz nicht komplett autofrei sein.“ Die drei Vorschläge unterscheiden sich aber nicht nur in der Anzahl der verbleibenden Stellflächen, sondern auch im Preis. Eine Variante sieht etwa nur eine teilweise Umgestaltung vor, diese wird vorerst mit rund einer Million Euro veranschlagt.