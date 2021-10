Feuerwehr rettete verletzten Schwan von Brücke

Wie vielseitig die Einsätze der steirischen Feuerwehren sind, zeigte sich am Samstagvormittag in Kapfenberg: Auf einer Brücke im Ortsteil Diemlach saß ein Schwan, der offensichtlich verletzt war und nicht mehr wegfliegen konnte. Retter in der Not waren die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach: Nachdem sie die Einsatzstelle abgesichert hatten, näherten sie sich dem großen Vogel vorsichtig mit einer Decke und fingen ihn ein.