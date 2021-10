Bruck: Kraftwerk liefert weitere 90 Jahre Strom

Zwei Jahre Bauzeit, rund 28 Millionen Euro Investitionsvolumen und der Einsatz von 50 bis 70 Beschäftigten in Spitzenzeiten - so lässt sich die zweijährige Bauzeit beim völlig erneuerten Wasserkraftwerk auf der Murinsel in Bruck zusammenfassen. Ende November sind dann auch die Fischaufstiegshilfen fertig.