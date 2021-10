Kontrolle geht weiter, Impfungen stagnieren

Inzidenz bei Ungeimpften ist viermal so hoch

Währenddessen erreichen die Salzburger Infektionszahlen fast täglich Jahreshöchstwerte. Am Freitag lag die 7-Tage-Inzidenz bei 452.6. Was dabei spannend ist: Bezüglich des Infektionsgeschehens gibt es große Unterschiede zwischen geimpften und ungeimpften Menschen. So liegt der Infektions-Schnitt bei immunisierten Salzburgern bei etwa 180, bei den Ungeimpften liegt sie hingegen bei 920. Die meisten Infektionen gibt es noch immer im Tennengau, wo zurzeit in drei Orten auch Ausreisekontrollen durchgeführt werden. Eigentlich würden die Kontrollen in St. Koloman morgen, 31. Oktober, auslaufen.