Wiener Tierfriedhof: Stiller Ort der Erinnerung

Irgendwann heißt es Abschied nehmen: In Wien gibt es für Tierbesitzer mehrere Möglichkeiten, ihre verstorbenen Haustiere zu bestatten. Der Tierfriedhof in Simmering - gleich in der Nähe des Zentralfriedhofs - ist ein wunderschöner Ort für die Ewigkeit. Man kann aber auch aus der Asche des Vierbeiners ein edles Schmuckstück fertigen lassen, oder eine Urne an einem würdigen Platz in den eigenen vier Wänden aufstellen.