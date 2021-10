Nach Pleitenserie: Trainer ist angezählt!

Vorstand tagt

Trainer Vladimir Vujovic ist „angezählt“. Am Samstag steigt in Köflach das Kellerderby gegen Aufsteiger Vöslau - ein Pflichtsieg für die Weststeirer. „Unabhängig vom Ausgang des Spiels wird sich der Vorstand danach zusammensetzen“, so Glaser, der zuletzt viele Gespräche führte, in die Mannschaft hineinhorchte. Während Vujovic unlängst betonte, dass trotz der Pleitenserie die Stimmung gut sei, sagt Glaser: „Da hab ich auch schon was anderes gehört.“