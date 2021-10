5 Fakten: Wie die Steirer ihr Geld anlegen

Sind Wertpapiere sinnvoll?

Am Sparbuch verliert das Geld momentan an Wert: „Weil die Inflation höher ist, als das, was man an Zinsen bekommt, sollte man auch den Kapitalmarkt nutzen. Der Geldwert bleibt dort stabil oder wird sogar mehr“, erklärt Raiffeisen Landesbank-Vorstandsdirektor Rainer Stelzer. Das Sparbuch biete aber vielen Sicherheit: Zumindest der Eurobetrag bleibt dort gleich. Das Geld breit anlegen sei sinnvoll, der Zeithorizont bestimme worin. Fondssparen sei zum Beispiel eine gute Möglichkeit.