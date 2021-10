Salzburgs Senioren bekommen jetzt Gutschein

Entschuldigt hat sich der Salzburger Verkehrsverbund (SVV) via „Krone“ bereits am Dienstag, nun gibt es für die Betroffenen eine kleine Wiedergutmachung. Wie berichtet hatten knapp 280 Salzburger Pensionisten irrtümlicherweise Klimatickets für Behinderte ausgestellt bekommen. Ein Umtausch war nötig, dementsprechend lang waren die Warteschlangen vor den Verkaufsstellen des SVV. Die Kunden erhalten nun einen Gutschein für zwei Erste-Klasse-Fahrten nach Wien. Mit dem Klimaticket kann man bekanntlich alle Öffis in ganz Österreich ein Jahr lang nutzen – aber nur für die zweite Klasse.