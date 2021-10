Tirol: Witzbold „verordnete“ kostenloses Parken

Täuschung flog auf

Wer am Schneetal-Parkplatz östlich von Nesselwängle parken wollte, orientierte sich wohl an dem augenscheinlich offiziellen Hinweis und stellte sein Auto ab, ohne zu bezahlen. Erst als ein Parkraumkontrolleur am Sonntag das Gerät überprüfte, flog die Täuschung auf. Denn es stellte sich heraus, dass der Parkautomat sehr wohl einwandfrei funktioniert.