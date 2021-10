„Auch 20 km/h können schon zu schnell sein“

Die oberste Regel für sicheres Autofahren gilt nicht nur im Winter, sondern das ganze Jahr: „Augen auf und Hausverstand einsetzen!“, sagt Martin Huber, der seit Kurzem der neue Leiter des Fahrtechnikzentrums in Tirol ist. Alles, was den Kontakt zwischen Straßenbelag und Reifen verhindert – also Nässe, Schnee, Verschmutzungen durch Rollsplitt etc. – verringert die Haftung. „Zeigt das Thermometer im Auto dann noch Temperaturen um oder unter dem Gefrierpunkt an, besteht Glatteisgefahr gerade dann, wenn die Straße feucht ist“, warnt der ÖAMTC-Experte.