Graz: Hobbyfischer soll Brasse misshandelt haben

Kurioser Prozess am Montag in Graz: Ein Hobbyfischer soll am Thalersee einen Fisch gequält haben. Er hätte die Brasse lebend in einen Plastiksack gestopft, statt sie fachgerecht zu töten. „Stimmt alles nicht“, beteuerte der 58-Jährige. Richter Erik Nauta ließ ihn gerade noch vom Haken - Freispruch. Aber: „Lernen Sie fischen!“