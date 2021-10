Neuer Küchenchef über den Dächern von Graz

Für höchste Genüsse über den Grazer Dächern sorgt ab nun Siegfried Dick. Der neue Küchenchef des Schlossberg-Restaurant wird gemeinsam mit Christof Widakovich gewohnte Schlossberg-Klassiker sowie neue Gerichte zaubern. „Ich freue mich sehr, meine erfolgreiche Küche einbauen zu dürfen. Meine Gerichte sind traditionell, jedoch mit modernen und teils mediterranen Einflüssen,“ verrät der ehemalige Koch des Cuisino (Restaurant im Casino Graz) vorab. Auch im Dungl Medical Vital Resort, im Loisium in Ehrenhausen oder im Hotel la Pura in Gars am Kamp war er schon tätig.