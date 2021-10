Premiere für Trucker-Service in Niederösterreich

Pilotprojekt in Niederösterreich: Österreichs erster Truck-Stop wurde bei der Raststation St. Pölten an der Westautobahn eröffnet. Die rund um die Uhr zugänglichen Automaten und ein Aufenthaltsraum sollen Lastwagenfahrern das Einhalten der gesetzlichen Ruhezeiten so angenehm wie möglich gestalten.