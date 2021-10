Über vernetzte Kultur in Tirol und Südtirol

Den Menschen fehlte etwas

So haben viele Kultureinrichtungen ihre Angebote in der Krise online zur Verfügung gestellt und damit darauf reagiert, dass die Kultur vielen Menschen in der Zeit der Lockdowns gefehlt habe. Auch dieser Aspekt werde im länderübergreifenden Kulturbericht thematisiert. Das Heft zur vernetzten Kultur ist gratis bei der Abteilung Kultur des Landes Tirol erhältlich.