Ski-Legende Marcel Hirscher als Kunstwerk verewigt

„Vor zwei Monaten klingelte mein Handy“, erzählt Tom Lohner in seiner Grazer „Bakerhouse Gallery“, „da meldete sich Marcel Hirscher. Ich dachte an einen Spaßanruf eines Freundes. Aber er war es wirklich. Und wir haben gleich einmal 20 Minuten geplaudert.“ Ein persönliches Treffen folgte – und eine intensive Zusammenarbeit. „Marcel ist der Autor des Bildes, und ich habe seine Vision in das Kunstwerk übersetzt“, sagt Lohner, der Stars wie Sting, Alice Cooper, Heather Mills, Maroon5, Lady Gaga und Arnold Schwarzenegger zu seinen Kunden und Sammlern zählen kann. Entstanden ist „mein persönlichstes Porträt“, ist die Ski-Legende vom Endergebnis begeistert, „das war eine ganz spezielle, spannende Zusammenarbeit“.