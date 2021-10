Scheinrechnungen: Assistenz Seebers belastet ihn

Es ist ein düsteres Bild, das ehemalige Assistenten des früheren ÖVP-EU-Parlamentsabgeordneten Richard Seeber von der Arbeit in seinem Büro in Brüssel zeichnen. Eine Ex-Mitarbeiterin meinte: „Ich war der Meinung, dass Personen, die ihre Arbeit so sehen, nicht im EU-Parlament sitzen sollten.“