In Mödling stehen Hundehalter unter Beobachtung

Zuletzt wurde das Tätigkeitsfeld der „Dog Watcher“ erweitert. In Mödling schauen sie nicht mehr nur auf Hunde, sondern auch auf achtlos weggeworfenen Abfall. Dabei verteilen sie Taschenaschenbecher und versuchen, für den richtigen Umgang mit Müll zu sensibilisieren. Zudem wirft Bone-Geyer mittlerweile auch in Brunn am Gebirge ein Auge auf die Hundehalter.