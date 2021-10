Rumänin angezeigt: Einbrüche beim „Äpfelpflücken“

Eine bis dato unbescholtene Frau aus Rumänien sorgte vor wenigen Tagen für helle Aufregung in der Nachbarschaft von Tullnerbach, Bezirk St. Pölten. Immer wieder schlich sich die 26-Jährige auf Grundstücke und dürfte dort in weiterer Folge auch in die Wohnräume von zumindest einer Familie eingedrungen sein. Die Verdächtige wurde bei ihrem letzten Coup aber von der Besitzerin auf frischer Tat erwischt. Anschließend ergriff die Frau schnurstracks die Flucht in Richtung Bahnhof, wo sie wenig später aber auch durch eine Streife der örtlichen Polizei angehalten wurde. Anzeige auf freiem Fuß!