75.000 Euro als Förderungen für Europa-Projekte

Europalandesrat Christopher Drexler: „Unsere neue Europastrategie ist ein ‚Werkzeugkoffer‘, um die Europapolitik insgesamt breiter aufzustellen. Mit der Unterstützung des Europa-Ressorts sollen daher in der ganzen Steiermark Projekte umgesetzt werden, die Europa und die steirischen Außenbeziehungen stärker in die öffentliche Wahrnehmung bringen. Denn die Steiermark soll in den kommenden Monaten und Jahren noch mehr Gewicht in Europa - und insbesondere am Westbalkan - bekommen. Daher arbeiten wir laufend an neuen Kooperationen, für die die Projekte aus unserem Förder-Call eine wichtige Basis sein können.“