Der Kaffee-Herbst wird bunt

Ebenfalls in luftiger Höhe, in St. Michael im Lungau, kreiert Barista Matthias Zechner im „Café Herbert“ einen der derzeit angesagtesten Trends: Espresso Tonic. Dabei wird Tonic Water mit Espresso auf Eis in einem Longdrink-Glas serviert. Die Kombination sorgt neben optisch beeindruckenden Flüssigkeitsschichten auch für ein prickelndes Trinkerlebnis. Wahlweise kann man den Espresso Tonic auch mit geschmacklich angereicherten Tonic Waters umsetzen, wie beispielsweise Tonic Orange oder Grapefruit. Das führt dann nicht nur zu einem geschmacklichen, sondern auch farblichen Spektakel im Glas. „Tonics eisgekühlt bleiben auf alle Fälle auch im Winter auf unserer Karte“, sagt Barista Tobi vom Fenster Café in Salzburg Stadt. Dort setzt man nicht nur in der Tasse, sondern auch außerhalb auf die neuesten Trends. Als bislang einziges Café Salzburgs bietet man hier Getränke ausschließlich to-go, also zum Mitnehmen, an. „Deshalb konnten wir auch während Corona problemlos offen haben“, erzählt Tobi, als er uns einen Cappuccino in der Waffel reicht. Ja, auch das ist diese Saison ein Trendgetränk. Und man kann ihn tatsächlich problemlos im Gehen trinken, ohne sich anzupatzen.