Kalsdorf: Hackschnitzel im Lagerraum fingen Feuer

Ein technischer Defekt dürfte am Freitagnachmittag in Kalsdorf im Bezirk Graz-Umgebung einen Brand in einem Hackschnitzellager ausgelöst haben. Der Wirt des angrenzenden Gasthof Pendl benachrichtigte sofort die Feuerwehr. Durch den massiven Rauch musste der Einsatz unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden. Der Brandherd konnte nur mit großer Mühe ausgemacht werden.