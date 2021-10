1:12! Die Steiermark als große „Liga-Schießbude“

Unwetter über Graz

„Eine bodenlose Frechheit, wie wir verteidigt haben“, fauchte Didi Elsneg. „St. Pölten ist uns nicht überrannt, wir kommen trotzdem in keinen Zweikampf“, weiß der rote Sportchef, dass jetzt Unwetter-Zeit im Grazer Norden aufkommen wird. Dunkle Wolken hängen im Fan-Lager ohnehin schon länger über Coach Gernot Plassnegger. Elsneg: „Fakt ist, dass man so in keinem Spiel auftreten darf, da kann ich auch mit fünf Jungen spielen. Wir treten am Stand, kommen wieder nach einer Länderspielpause überhaupt nicht in ein Spiel - obwohl wir versucht haben, etwas umzustellen. Um einen Schritt weiterzukommen, brauchen wir aber immer eine in die ’Goschn’.“ Ob’s der entscheidende „Schlag“ gegen Plassnegger war? „Wir werden alles analysieren, schauen, was wir anders gestalten müssen.“