Gute Ernte lässt Zuckerrüben-Bauern aufatmen

„Wir glauben an die heimische Rübe und sehen in ihr eine absolut zukunftsfitte Kultur. Der Anbau in Österreich ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Fruchtfolge sowie des bäuerlichen Einkommens, sondern sichert auch die Eigenversorgung mit Zucker und regionale Arbeitsplätze ab“, betont Lorenz Mayr, Vizechef der NÖ-Landwirtschaftskammer. Nach den Querelen um eine drohende Schließung der Fabrik im Marchfeld, spürt man ein Jahr später nur noch wenig vom damaligen Bauern-Drama. Heuer werden wieder Rüben-Erträge zwischen 78 und 80 Tonnen je Hektar erwartet. Somit werden die Landwirte von 38.000 Hektar Anbaufläche rund drei Millionen Tonnen Zuckerrüben ernten können. Im Vorjahr waren es hingegen nur 2,1 Millionen Tonnen.