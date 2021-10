Trotz großen Erfolgs ist er am Teppich geblieben

1959 kommt der junge Iraner am Grazer Hauptbahnhof an und will es einem persischen Bekannten gleichmachen: Mineralogie studieren, eine Erzlagerstätte finden und reich werden. Der Zufall will es anders. Zufall? Daran glaubt der mittlerweile 81-Jährige nicht: „Das Glück klopft an jeder Tür, man muss aufmachen, es reinlassen und pflegen.“ Das tut der junge Iraner mit Fleiß und Mut: Sein Teppichhandel spricht sich wie ein Lauffeuer herum. Nur eineinhalb Jahre nach Eröffnung seines ersten Geschäft in der Wienerstraße zieht er Anfang 1980 in die Münzgrabenstraße um.