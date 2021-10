Ein „Smiley“ soll den Hit krönen

Acht Spiele, acht Punkte, Rang 12 - da geht sicher noch mehr! Ohne Frage haben die Graz99ers heute im Eishockey-Hit (19.30, live in Puls 24) gegen Champions League-Fighter Salzburg, das beste heimische Team, viel vor. Am „Emoji-Day“, für den extra neue Dressen angefertigt wurden, wollen sich Schiechl & Co. beim ersten Spiel von Neo-Goalie Lundström einen großen Smiley sichern.