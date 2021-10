Auto rollte über Wiese und krachte gegen Baum

Ein Auto rollte aus unbekannter Ursache von einer befestigten Zufahrt über eine abschüssige Wiese, bis es letztendlich von einem Baum aufgefangen wurde und an einem steilen Abhang zum Stillstand kam. Am Einsatzort angekommen, kümmerte sich die FF Wernersdorf in erster Linie um die Absicherung der Unfallstelle und um die Sicherung des verunfallten Fahrzeuges, sodass dieses nicht weiter abrutschen konnte. Um den Pkw nicht weiter zu beschädigen wurde für die Bergung das SRF Eibiswald nachalarmiert, welches nach wenigen Minuten auch am Einsatzort eintraf. Nach Absprache mit dem Einsatzleiter und der FF Eibiswald konnte das Fahrzeug mit dem Kran sicher geborgen und abgestellt werden.