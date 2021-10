Kinder machen heute mehr Rechtschreibfehler

Wenn es so weiter geht mit der Rechtschreibung - beherrscht sie dann irgendwann niemand mehr? Die Wissenschafterin will nicht den Teufel an die Wand malen. „Rechtschreiben ist wichtig, aber Lesen ist wichtiger.“ Früher habe man nur in der Schule und vielleicht ein paar Briefe geschrieben - Handy und Computer haben dazu geführt, dass alle viel mehr schreiben. „Dadurch weichen sich Regeln auf, das ist ein Prozess, und das ist gut so. Sprache ist lebendig.“