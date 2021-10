Vorwurf der Körperverletzung wegen Tattoo

Dem Angeklagten wird nun erneut Gewalt vorgeworfen - in Form eines Tattoos: Laut Staatsanwaltschaft soll er am 27. Februar in Salzburg einer Minderjährigen ein Kunstwerk auf den linken Unterarm gestochen haben - ohne Einwilligung der Eltern. Deshalb hegt der Ankläger den Verdacht auf Körperverletzung. Zudem soll der 34-Jährige laut dem zweiten Strafantrag Tage zuvor - zwischen dem 15. und 23. Februar - einer Frau die Tätowier-Ausrüstung, zwei Handys, eine Rolex und auch eine Bankomatkarte gestohlen haben, mit der er insgesamt 3200 Euro erbeutet haben soll. Gegenüber der Richterin zeigte sich der Mann jedoch nicht geständig: „Ich habe auf meinem Handy Beweisstücke, die entlastend sind“, betonte der Kriminelle höflich und bat um Vertagung der Verhandlung, weil er keinen Anwalt habe, und sich um einen Verfahrenshelfer bemühen wolle.