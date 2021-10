Junge Raser verursachten über 10.000 Euro Schaden

Unerlaubterweise drehten am Sonntagnachmittag in einem Fahrtechnikcenter in Tarrenz ein 21-Jähriger und sein Kumpel (20) mit einem stark motorisierten Pkw mehrere Runden. Beim Driften verursachten die beiden Tiroler laut Polizei einen Schaden von mehr als 10.000 Euro. Sie werden nun angezeigt.