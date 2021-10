Bekommt St. Pölten eine Brücke, die niemand will?

„Kurzfristige Realisierung kein Thema“

Auf Nachfrage der „Krone“ wird seitens der Stadt erklärt, dass die Brücke in den Planungen als sogenannte langfristige Letztergänzungsmaßnahme enthalten ist. „Eine kurzfristige Realisierung ist aktuell kein Thema“, so Stadtplaner Jens de Buck. Beim Land ist der Wunsch der Stadt nach der Brücke in der Landsberger Straße bekannt. Diese sei aber nicht Teil von Planungen des Landesstraßendienstes.