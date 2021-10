Fünf weitere Tiroler Institutionen mit dabei

Trotz des Namens versteht sich das Haus nicht als Museum. Es soll laut seinen Betreibern vielmehr die Rolle eines kulturellen Kraftwerks einnehmen. In 21 Räumen, verteilt auf drei Etagen des Achentaler Heimatmuseum „Sixenhof“, einem typischen Tiroler Einhof, wird Einblick in die frühere Lebensart und in die Arbeitswelt unserer Vorfahren gewährt. Unzählige Exponate aus Handwerk, Jagd und Fischerei, der Achenseeschifffahrt und der Holzwirtschaft dokumentieren vortrefflich das Leben in der Vergangenheit in dieser einmaligen Region.