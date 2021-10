99ers-Sheriff Blood: Ein harter Hund mit viel Herz

Abseits des Rinks ist der neue Defensivmann der Grazer, der die letzten sechs Jahre (bis auf ein kurzes Intermezzo bei Cardiff) in Finnland gespielt hat, ein herzensguter Mensch. „Ich kann keiner Fliege was zu leide tun. Ich bin ein netter Kerl, unternehme viel mit meiner Frau. Die Umgebung ist ein Traum. Wir waren schon in Hallstatt oder auch am Schöckl. Im Jänner erwarten wir unser erstes Kind, es wird ein Junge. Er wird in Österreich geboren.“