Frühherbstlicher Almzauber über dem Stubaital

Vom Parkplatz Josef im Oberbergtal bei Neustift/Milders wandern wir zunächst ein paar Meter auf dem Fahrweg nach oben, ehe gleich rechter Hand der bezeichnete Steig beginnt. Der zieht zunächst recht direkt im Wald empor, um dann die Forststraße zu überqueren. Anschließend geht es weiter und nun gemütlicher am Steig im Wald hinauf, ehe die Route bei Kehre 4 erneut in den Fahrweg mündet. Darauf spaziert man nun ein kurzes Stück sanft nach oben, um in rund 1650 Metern erneut rechts zurück zum bezeichneten Steig zu wechseln.