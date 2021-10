Schulen wieder Hotspots: 25 Klassen in Isolation

Zu früh gefreut haben sich all jene, die bereits von einem Rückgang der Infektionszahlen überzeugt waren. 334 neue Ansteckungen wurden gestern wieder neu aus den Laboren eingemeldet. Keine Spur also von dem erhofften Abwärtstrend. Stark gestiegen sind die Zahlen während der vergangenen Wochen dabei vor allem in den Bildungshäusern. Insgesamt 25 Schulklassen sind derzeit im Heimunterricht, 43 Kindergartenkinder und 32 Betreuer isoliert. „Einer von zehn Fällen geht auf Ansteckungen in Schulen oder Kindergärten zurück“, heißt es aus dem Sanitätsstab. Tendenz stark steigend.