Behörden warnen nach Corona-Fall in einer Bäckerei

Kunden der Bäckerei und des Cafe Putz in Untergroßau in Sinabelkirchen in der Steiermark werden seitens der Gesundheitsbehörde aufgerufen, ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Ein Corona-Infektionsfall liegt vor. Kunden vom Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche könnten sich angesteckt haben.