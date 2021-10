Gemeinden und Land kaufen 10.000 CO2-Messgeräte

Einer von zehn Corona-Fällen hat derzeit Schul-Bezug. Und in Pandemiezeiten hat sich herausgestellt, dass konsequentes Lüften in Klassenzimmern und Kindergartengruppen enorm wichtig ist. Deshalb kauft das Land in Zusammenarbeit mit den Gemeinden bis zu 10.000 CO2-Messgeräte für diese Bildungseinrichtungen an. Die Ausschreibung dafür ist bereits erfolgt, wird betont.