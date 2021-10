Arbeiter stürzt über Böschung: Schwer verletzt!

Notarzt und Hubschrauber im Einsatz

Die geschockten Kollegen des Unfallopfers alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Binnen weniger Minuten trafen Polizisten, Sanitäter des Roten Kreuzes aus Perchtoldsdorf sowie das Notarztteam aus Mödling am Unglücksort ein. Weil sich die Verletzungen als potenziell lebensbedrohlich herausstellten, wurde zusätzlich ein Notarzthubschrauber angefordert. Der eigentlich in Wiener Neustadt stationierte Christophorus 3 befand sich gerade im zwölften Bezirk in Wien und wurde sofort nach Vösendorf entsandt. „Nachdem der Patient stabilisiert und seine Transportfähigkeit hergestellt war, wurde er in ein Krankenhaus geflogen“, erklärte eine Rotkreuz-Sprecherin gegenüber der „Krone“.