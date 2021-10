Auto nach Crash sechs Meter über Böschung gestürzt

Zu dem Crash kam es gegen 17.25 Uhr. Der 71-Jährige fuhr mit dem Auto auf der Tannheimer Straße von Zöblen kommend in Richtung Tannheim. Zeitlgeich fuhr der 50-Jährige mit dem Pkw auf der Gemeindestraße Neu-Kienzen in Richtung Tannheimer Straße. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.