Strenge Zutrittskontrollen vor Salzburger Uni

Sicherheitsdienst vor Salzburger Fakultäten

Beim „Krone“-Lokalaugenschein am Montagmorgen wurde an den Salzburger Uni-Standorten durch den Sicherheitsdienst streng kontrolliert. Ohne Zertifikat, Ausweis und Maske kam niemand in den Hörsaal. Große Vorlesungen mit vielen Teilnehmern finden auch weiterhin per Fernunterricht statt.