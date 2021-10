Salzburgerin am Hochkalter schwer verletzt

Beim Abstieg vom Hochkalter in Ramsau (D) stürzte am Sonntag eine 21-jährige Salzburgerin rund zehn Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer. Wegen des Föhnsturm gestalteten sich die Rettungsmaßnahmen schwierig, weil zunächst kein Hubschrauber fliegen konnte. Ramsauer Bergretter und der Inzeller Bergwacht-Notarzt von der Ofental-Diensthütte mussten daher zu Fuß aufsteigen.