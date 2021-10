Alle 50 Bundesliga-Spiele ein Tor

„Fast bei 100 Prozent“

Nach seinem Vertragsende bei der Austria war Ebner erst Anfang September ohne Vorbereitung zur Admira heimgekehrt. Die letzen vier Spiele binnen zwei Wochen hinterließen am Samstag Spuren. Krämpfe, Austausch nach 74 Minuten. „Aber ich bin fast wieder bei 100 Prozent.“ In der Länderspielpause will er sich endgültig an sein höchstes Niveau herantasten.