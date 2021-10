Bergsteigerin (22) stürzte 250 Meter in den Tod

Ein abgebrochener Klettergriff wurde einer erfahrenen Bergsteigerin (22) aus Bayern am Freitag zum Verhängnis: Die Frau war mit ihrem Kletter-Partner (24) bei der Hocheis-Umrahmung im bayerischen Ramsau unterwegs. In 2230 Metern Höhe stürzte sie rund 250 Meter in die Tiefe. Die 16 Bergretter konnten nur mehr den Tod der Frau feststellen.