Speed-Girls auf der Suche nach der Ideallinie

Bis zur ersten Weltcupabfahrt der Saison im kanadischen Lake Louise am 3. Dezember sind noch zwei Monate Zeit. „Speed im Blut“ haben Österreichs schnelle Ski-Ladys aber das ganze Jahr. Das zeigte sich etwa auch am Freitag am Salzburgring. Ramona Siebenhofer, Stephanie Venier, Conny Hütter, Mirjam Puchner und Co. jagten da den Audi RS e-tron GT durch die Kurven im Nesselgraben.