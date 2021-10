Corona-Situation in den Spitälern bleibt stabil

Cluster in Gartenbaubetrieb

Folgefälle wurden indes aus dem Infektionsherd in der Danube Private University (DPU) in Krems gemeldet. Elf Personen gelten in Zusammenhang mit dem Cluster mittlerweile als infiziert. Wie berichtet, hatten sich Studenten der Zahn-Uni, der Großteil davon deutsche Staatsbürger, im privaten Bereich angesteckt. Ein neuer Cluster wird aus einem Gartenbaubetrieb im Bezirk Gänserndorf gemeldet - sechs Infizierte.